” القرني ” يشيد بجهود ولي العهد

نايف السالم(صدى):

قال الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني، أن جميع الأجيال تقف صفًا واحدًا خلف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود جهود التنمية في المملكة، داعيًا الله أن يكلل جهوده بالنجاح.

ولفت ” القرني ” ، خلال استضافته على قناة بداية في الحلقة 18 من برنامج حياتك في موسمه الثاني، إلى أن حب الوطن من الإيمان والانتماء لهذا الدين.

واستعار ” القرني ” ، بيت شعر قاله ابن جدلان في الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مؤكدًا أن هذا البيت يصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي ورث من جده المؤسس الكثير من الصفات، قائلا: إن ” ابن جدلان قال في الملك المؤسس:ولا التفت للملوك ولا ولاد الملوك -يقص راس الملك ويصب قهوة ” .