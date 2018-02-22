  • الخميس 22

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة

حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة

حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة
علي القحطاني (صدى):

كشفت النيابة العامة ، عن حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة ، وفقًا لمواد نظام الإجراءات الجزائية .

وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، هذه الحالات ، والتي تمثلت في صدور حكم نهائي ، أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو ، وكل ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة ، بالإضافة إلى وفاة المتهم .

ولفتت النيابة العامة ، إلى أن هذه الحالات ، لا تمنع الاستمرار في دعوى الحق الخاص .

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 14681 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله صلح حال كل مسلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *