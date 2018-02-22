علي القحطاني (صدى):

كشفت النيابة العامة ، عن حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة ، وفقًا لمواد نظام الإجراءات الجزائية .

وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، هذه الحالات ، والتي تمثلت في صدور حكم نهائي ، أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو ، وكل ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة ، بالإضافة إلى وفاة المتهم .

ولفتت النيابة العامة ، إلى أن هذه الحالات ، لا تمنع الاستمرار في دعوى الحق الخاص .