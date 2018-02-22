حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة
كشفت النيابة العامة ، عن حالات انقضاء الدعوى الجزائية العامة ، وفقًا لمواد نظام الإجراءات الجزائية .
وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، هذه الحالات ، والتي تمثلت في صدور حكم نهائي ، أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو ، وكل ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة ، بالإضافة إلى وفاة المتهم .
ولفتت النيابة العامة ، إلى أن هذه الحالات ، لا تمنع الاستمرار في دعوى الحق الخاص .
alfahd42[ عدد التعليقات: 14681 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله صلح حال كل مسلم