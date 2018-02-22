بالصور.. وفاة و6 إصابات في حوادث متفرقة بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

شهدت بعض طرقات منطقة الباحة اليوم ثلاث حوادث دامية، خلفت وفاه وست إصابات، فيما كانت قد باشرت فرق الهلال الأحمر تلك الحوادث، ونقلت المُصابين .

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة ، عماد بن منسي الزهراني: كان قد وردَ بلاغاً لغرفة العمليات ، مفاده وقوع حادث اسفل نزول شمرخ، وتم توجيه فرقتين اسعافية للموقع ، وعند وصول أول فرقة للموقع ، حيث اتضح بوجود اصابتين منها اصابة محتجزة خطيرة ، والاصابة الاخرى متوسطة ، حيث تم التعامل مع الاصابات اسعافياً بالموقع ، وتم نقلها لمستشفى القرى العام .

وأوضح ” الزهراني ” أن الناقلة الثقيلة في الحادث كانت تحمل ناقلة أخرى مما زاد من حمولة المركبة وبالتالي عدم تحكم السائق بالمكابح وتوازن السيارة وانحرفت عن مسارها وهوت المركبة التي كانت على ظهر الناقلة واصطدمت بالحاجز الأسمنتي للطريق.

وأضاف: الحادث الثاني عبارة عن تصادم وقع ببني سار في الباحة، أمام الخضراء، نتجت عنه اصابة نقلت للمركز عن طريق الجمهور، مشيرًا أنَ وضع الاصابة متوسطة، وتم التعامل مع الاصابة اسعافياً بالموقع، وتم نقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وفي الحادث الثالث قال: وقع حادث انقلاب بالعقيق بإتجاه صخوان على الطريق الجديد ، وتم توجيه فرقتين اسعافية للموقع وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح وجود اربع اصابات ، إحداها اصابة متوفية بالموقع ، وثلاث اصابات بسيطة تم التعامل معها ونقلها لمستشفى العقيق .

