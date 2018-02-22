أمير نجران يؤكد أهمية الوقف في ديمومة الأنشطة الاجتماعية

راشد آل شريه(صدى):

أكد أمير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أهمية تأسيس أصول وقفية، لدعم الجمعيات الاجتماعية، وضمان ديمومة أنشطتها، وتطوير برامجها.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس، على التقرير السنوي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة، الذي قدمه فضيلة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس المحكمة العامة بالمنطقة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل طالب، بحضور المدير التنفيذي للجمعية عبده بن محمد عطيف.

وبحث سموه في ختام اللقاء ترتيبات انعقاد مجلس الإدارة، لأعمال العام المالي الجاري، والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

