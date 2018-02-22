حارس الريال يتلقى صدمة بعد مطالب زملائه بالتعاقد مع دافيد دي خيا

نواف السالم(صدى):

تلقى الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، صدمة كبيرة من زملائه في النادي الملكي، عقب مطالبتم من إدارة النادي التحرك للتعاقد مع الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.

ويخشى الحارس الكوستاريكي نافاس من تعاقد ريال مدريد مع دي خيا خاصة أنه يعلم بمجرد قدومه سيكون رحيله عن النادي الإسباني حتميًا.

يذكر أن ريال مدريد كان قريبًا للغاية من التعاقد مع دي خيا في صيف عام 2015 من اليونايتد، لكن النادي الإنجليزي تراجع عن بيع اللاعب بسبب التأخر في تسجيل إجراءات انتقال دي خيا للنادي الملكي.