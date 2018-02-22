ربط نسخة ” واتساب ” للأعمال بحساب ” فيسبوك ” قريبًا

واشنطن(صدى):

أعلن تطبيق الرسائل ” واتساب ” ، عن اتجاهه إلى ربط حساب الدردشة بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، والذي يعد مالك التطبيق الرئيسي على مستوى العالم ، ضمن إعدادات تطوير النسخة الخاصة بالأعمال ، والتي أصدرها ” واتساب ” في وقت سابق .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فتعد هذه الخطوة ، بداية للاندماج الكامل بين حسابات المستخدمين عبر ” واتساب ” ، وبقية مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أساسي .

وتقوم التجهيزات الأحدث للنسخ التي يود ” واتساب ” إضافتها بصورة رئيسية ، إلى النسخة الموجهة لفئة رجال الأعمال من المستخدمين ، على الربط الكامل بالفيسبوك ، سواء من خلال وسائل الدفع أو غيرها من الطرق والمميزات التي سيتضمنها التطبيق .

وكشف تطبيق ” واتساب ” ، إن الخدمة الجديدة ستنفصل تمامًا عن الإصدار الحالي من التطبيق ، حيث يتم تصميم نسخة مختلفة خصيصًا لرجال وشركات الأعمال ، ويمكن استخدام كلا النسختين على نفس الهاتف .