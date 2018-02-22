مطار الرياض يصدر تعميمًا بمدة صلاحية الجوازات المسموح بها للسفر

حمود العنزي(صدى):

أكد مدير مطار الملك خالد الدولي المكلف بالرياض، إنه تم إبلاغ شركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة بالمطار، عبر خطاب إلحاقي، بقبول المواطنين المسافرين وفقًا لصلاحية جواز سفرهم، واختلاف المدة بحسب الدولة التي يتوجهون إليها .

وتضمن التعميم الذي تم توجيهه لشركات الطيران، أن تركيا والدول الأوروبية وشرق آسيا، يجب ان تصل صلاحية جواز سفرهم إلى أكثر من 6 أشهر ، بينما يجب أن تصل صلاحية جواز السفر للدول العربية إلى أكثر من 3 أشهر .

ولفت إلى أنه يجب أن تكون صلاحية جواز السفر أو الهوية الوطنية بدول مجلس التعاون ، أكثر من 3 أشهر، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يكون لدى المُسافر تأشيرة سارية المفعول ، وألا تؤثر المدة المتبقية للجواز على سفره ، حيث يكفي أن يكون الجواز ساري المفعول بمجرد وصوله إلى منفذ الدخول .