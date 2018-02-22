بالصور.. مجموعة السعودي الألماني تكرم عدد من الكفاءات الوطنية

سعيد العجل(صدى):

كرمت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني الطبية عددا من الأطباء والقيادات الوطنية شملت عددا من الأطباء ورؤساء الأقسام بالمستشفى وقد قام الدكتور مكارم صبحي بترجي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الالماني وبحضور الدكتور مأمون النجار ومدير عام المستشفيات ومدير مستشفي جده المهندس وائل جاوا والمدير الطبي التنفيذي الدكتور عمر طاهر وجميع الاستشارين والموظفين.

والقي الدكتور مكارم صبحي بترجي كلمه قدّم فيها شكره وتقديره لكل الاطباء علي جهودهم في النهضه الصحيه بالمملكة والإنجازات الطبية وأشار الدكتور مكارم أن جدة تعد أول مستشفي خاص اجري بها عدد كبير من زراعة الكبد بنجاح بلغت نسبة 100 % و كذلك زراعةالكلي بنجاح مشيرا إلى أن المستشفى أجرى عملية زراعة كلى قبل عدة أيام .

من جهته أكد أحمد مجاهد مدير العلاقات العامة بالمجموعة أن هذه النجاحات المتلاحقة للمجموعة تأتي بتخطيط و بتوجيهات رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ميكو المهندس صبحي بترجي وبرعاية الدكتور خالد بترجي .

مشيرا إلى الدعم اللا محدود من لدن قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله و سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.

وفي ذات السياق أوضح بندر أبو داوود مدير عام الموارد البشرية بالمجموعة أن المستشفى يحظى بخدمة تشكيل بشري من الكفاءات الوطنية المتميزة والتي ساهمت في رفع مستوى الخدمات الطبية المتطورة وأضاف ابو داود أن السعودة هدفنا وغاية نسعى لتحقيقها لافتا أن المجموعة استطاعت في أعلى نسب السعودة في كافة الأقسام .