إصابة 32 آسيوياً في انقلاب حافلة على طريق ضباء

محمود البلوي(صدى):

تابعت 10 فرق إسعافية للهلال الأحمر بمنطقة تبوك والصحة ومرور المنطقة، اليوم الخميس، حادث انقلاب حافلة تابعة لإحدى الشركات العاملة بالمنطقة، تقل ٣٢ راكبا من جنسية آسيوية على طريق ضباء باتجاه محافظة الوجه ٤٠ كم.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر، بمنطقة تبوك خالد مرضي العنزي: ” تلقت عمليات هيئة الهلال الأحمر بلاغاً عن حادث انقلاب لحافلة تقل ٤٣ راكبا من جنسية آسيوية بالطريق الذي يربط محافظة ضباء بمحافظة الوجه40 كم، وتم على الفور توجيه ستة فرق إسعافية تابعة للهيئة وأربعة فرق إسعافية من وزارة الصحة.

وأضاف ” عند الوصول للموقع تبين وجود ٣٢ حالة حيث تمت عملية الفرز والتعامل مع الحالات بحسب البرتوكولات المتبعة في مثل هذه الحالات وتبين وجود ثلاثة حالات حرجة و4 حالات متوسطة و 14 حالة مستقرة وتم تقديم الخدمات الطبية والإسعافية بالموقع والنقل لمستشفى محافظة ضباء بواسطة الفرق الإسعافية.

وتابع ” أن 11 حالة مستقرة رفضوا تقديم الخدمات الإسعافية والنقل لأي منشأة صحية كما أنه تم نقل 11 حالة قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع ” .