العرب يتصدرون تصفيات البطولة الإفريقية

ماجد محمد(صدى):

حققت الفرق العربية انتصارات عديدة في تصفيات إياب الدور الأول لبطولة القار الإفريقية، حيث احتلّت بعض الأندية العربية الصدارة بتحقيق انتصارات قاسية على غرمائهم الأفارقة.

وكانت أبرز الانتصارات من نصيب نادي ” مولودية الجزائر ” الذي تغلب على منافسه أوثو دويو الكونغولي بفارق أهداف 9-0 بعدما خسر في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

واكتسح الترجي التونسي شباك ضيفه الوئام الموريتاني بخمسة أهداف نظيفة، وكان الفريقان قد تعادلا ذهابًا في موريتانيا 1-1 فضمن المولودية والترجي بذلك التأهل إلى ثاني أدوار البطولة.

وتعادل الدفاع الحسني الجديدي المغربي خارج ملعبه مع سبورت بيساو بنفيكا من غينيا بيساو بدون أهداف وكان الفريق المغربي قد انتصر في لقاء الذهاب 1-0.

وكان الإخفاق العربي الثاني من نصيب مصر للمقاصة الذي تعادل على أرضه أمس الأربعاء مع جينيراسيون فوت السنغالي الذي فاز ذهابًا في السنغال بثنائية نظيفة.

وصعد للدور الثاني أيضًا كل من سانت جورج الإثيوبي وويليامسفيلي أثلتيك الإيفواري وكمبالا سيتى الأوغندي وزيسكو يونايتد الزامبي وبريميرو دي أوغوستو الأنغولي ويونياو دو سونغو الموزمبيقي وبيدفيست ويتس الجنوب إفريقي، إضافة إلى رايون سبورت الرواندي وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية.