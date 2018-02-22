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بالصور.. أمير جازان يزور مصابي حادث الدراجات بمستشفى أبو عريش

بالصور.. أمير جازان يزور مصابي حادث الدراجات بمستشفى أبو عريش
تركي السالم(صدى):

حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة جازان ، على زيارة مصابي حادث الدراجات باليرموك ، المنومين في مستشفى أبو عريش العام ، بعد الحادث الأليم الذي وقع منذ يومين .

واطمأن سموه على وضع المصابين الصحي ، مشيدًا بإمكانات المستشفى والخدمات الصحية التي توفرها ، حيث علق بعبارات جميلة على ما رآه ، قائلًا ” المستشفى مجدد ونظيف ويليق بالمواطن وأبناء البلد والمقيمين .. بارك الله الجهود ” .

واستمع سمو أمير جازان ، خلال زيارته ، إلى شرح كامل ومفصل عن حالة كل مصاب ، داعيًا لجميعهم بالشفاء العاجل .

ومن جانبه ، قدم مدير مستشفى أبو عريش العام الدكتور ياسر بن يحيى الشريف ، شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي ، وزيارته الكريمة لمصابي حادث الدراجات .

 


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