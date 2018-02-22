مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف صحية وإدارية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للمواطنين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأشارت المستشفى، إلى أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2018م.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسجل أول طوارئ.

– ممرض مسجل أورام.

– ممرض مسجل أول (عدة أقسام).

– مسجل التخدير.

– مسجل طوارئ.

– مسجل أول خدمات صحية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي اضغط هنـــــــــــا.