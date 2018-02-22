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الوليد بن طلال يرد على مطالبات رحيل ” آل الشيخ ” .. والأخير: شكرا سمو الأمير

الوليد بن طلال يرد على مطالبات رحيل ” آل الشيخ ” .. والأخير: شكرا سمو الأمير
نواف السالم(صدى):

قال الأمير الوليد بن طلال، إن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، الرجل المناسب لتنفيذ توجهات القيادة لدعم الرياضة، وذلك عقب تدشين رواد التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسوم يطالب ” آل الشيخ ” بالرحيل من منصبه.

وأضاف الأمير الوليد بن طلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” المُؤمِن الْقَوِيُّ خيرٌ وَأَحبُّ إِلى اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ” .

ورد ” آل شيخ ” ، على الأمير الوليد بن طلال، قائلاً: ” شكراً سمو الامير … غمرتني بمالا استحق ” .


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