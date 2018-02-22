بالصور.. فولفو V60 تكشف عن موديل 2019 الجديدة كليا

جنيف(صدى):

كشفت فولفو رسمياً عن V60 موديل 2019 الجديدة كلياً قبل تدشينها في معرض جنيف للسيارات 2018.

هي تستند على منصة SPA المعيارية، وتأتي فولفو V60 الجديدة مع تقنيات متطورة وداخلية فاخرة ومميزات اتصال متقدمة، وأبعاد زادت عن السابق حيث بات طولها 4,761 ملم وقاعدة عجلاتها 2,872 ملم، ما زاد بدوره اتساع المقصورة ومساحة تخزين الأمتعة.

الواجن الفاخرة متوسطة الحجم ستقدم بنسختين كلاهما هايبرد بالقابس الكهربائي ونظام دفع رباعي، تكون الأولى T6 بقوة 340 حصان تستمدها من مولد طاقة بترول-كهرباء، في حين أن T8 الأعلى قوة تولد 390 حصان، بالإضافة إلى ذلك سيتم توفير خيارات محركات بترول وديزل بدون نظام هايبرد للعملاء.

ستكون خدمة Service Care متاحة للعملاء الراغبين في عدم امتلاك فولفو V60 والاكتفاء بتأجيرها ودفع ايجار شهري، وهكذا ميزة ستوفرها العلامة السويدية في ألمانيا وإيطاليا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

نحن نتحدث عن فولفو، ما يعني أن الواجن متوسطة الحجم تجمع بين أناقة وعصرية التصميم والفخامة وقائمة طويلة من مميزات السلامة والتقنيات المساعدة للسائق أبرزها مكابح الطواريء الذاتية والطيار المساعد وأكثر.

هذا وسيتم البدء في توصيل فولفو V60 2019 إلى العملاء خلال الصيف المقبل، على أن تصل للأسواق العالمية في نهاية العام الجاري.