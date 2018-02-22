فتح باب القبول للتسجيل بدورة ” دوريات أمن وحراسة المنشآت “
أكدت قوات أمن المنشآت ، على فتح باب القبول والتسجيل لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت ، لحملة شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها ، أو ما يعادلها ، وذلك وفقًا للشروط والمؤهلات المطلوبة ، للتعيين عليها بعد التخرج في مواقع عمل القوات بالمنطقة الشرقية .
وأشارت القوات ، إلى أن الشروط المطلوبة هي :
– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة .
– أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب وأن لا يقل المعدل التراكمي للمؤهل عن %60 ولا تزيد مدة تخرجه على خمس سنوات .
– أن لا يقل عمره عن 17 عامًا ، ولا يزيد على 30 عامًا .
– اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.
– اجتياز الفحص الطبي.
– أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم ، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية .
– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
– أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية .
– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية .
– أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول .
ولفتت ، إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول على الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد 9/ 6/ 1439هـ ، في تمام العاشرة صباحًا ، وحتى يوم الخميس 13/ 6/ 1439هـ ، في الساعة العاشرة صباحًا ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر ، اضغط (هنـــــــــــــا ) .
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