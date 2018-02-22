فتح باب القبول للتسجيل بدورة ” دوريات أمن وحراسة المنشآت “

عبدالله الدوسري (صدى):

أكدت قوات أمن المنشآت ، على فتح باب القبول والتسجيل لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت ، لحملة شهادة الثانوية العامة بجميع أقسامها ، أو ما يعادلها ، وذلك وفقًا للشروط والمؤهلات المطلوبة ، للتعيين عليها بعد التخرج في مواقع عمل القوات بالمنطقة الشرقية .

وأشارت القوات ، إلى أن الشروط المطلوبة هي :

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة .

– أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب وأن لا يقل المعدل التراكمي للمؤهل عن %60 ولا تزيد مدة تخرجه على خمس سنوات .

– أن لا يقل عمره عن 17 عامًا ، ولا يزيد على 30 عامًا .

– اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.

– اجتياز الفحص الطبي.

– أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم ، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية .

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

– أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية .

– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية .

– أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول .

ولفتت ، إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول على الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد 9/ 6/ 1439هـ ، في تمام العاشرة صباحًا ، وحتى يوم الخميس 13/ 6/ 1439هـ ، في الساعة العاشرة صباحًا ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر ، اضغط (هنـــــــــــــا ) .