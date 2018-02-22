بالفيديو.. قنص مقاتلات التحالف للحوثيين بدقة عالية

فهمي محمد(صدى):

رصدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية داخل الأراضي اليمنية حاولت مهاجمة قوات الجيش اليمني.

ووثق مقطع فيديو يظهر لحظة قصف طائرات التحالف لتجمعات المليشيات الحوثية الإيرانية بدقة عالية في إحدى النقاط داخل الأراضي اليمنية، وفي نقطة أخرى تم تدمير مركبات تقل عناصر انقلابية مسلحة.

كما ظهر المقطع فشل محاولة عناصر المليشيات الهرب سواء بالركض أو بمحاولة تضليل طائرات التحالف التي رصدتهم، وقتلت منهم العشرات.