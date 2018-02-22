وظائف شاغرة في المراعي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة المراعي للألبان، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: مشرف توظيف أول : درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مدير المحاسبة للسعوديين ولغير السعوديين: درجة البكالوريوس في تخصصات: الاقتصاد، المحاسبة، المالية، أو ما يعادلها.

وقالت الشركة إن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 فبراير 2018م، أضغط هنـــــا .