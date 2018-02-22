بالفيديو.. إزالة عدد من عربات الأطعمة ” الفود ترك ” المخالفة بالرياض

حمود العنزي (صدى):

نفذت أمانة الرياض ممثلة ببلدية الشفا أعمال إزالة لعدد من عربات الأطعمة ” الفود ترك ” المخالفة، والتي تمارس البيع في أماكن غير نظامية.

وقال أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن ذلك العربات تؤثر على سلامة السكان وراحتهم، وجرى تطبيق الأنظمة ومعاقبتهم وفق اللوائح.