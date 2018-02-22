بالفيديو.. إزالة عدد من عربات الأطعمة ” الفود ترك ” المخالفة بالرياض
نفذت أمانة الرياض ممثلة ببلدية الشفا أعمال إزالة لعدد من عربات الأطعمة ” الفود ترك ” المخالفة، والتي تمارس البيع في أماكن غير نظامية.
وقال أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن ذلك العربات تؤثر على سلامة السكان وراحتهم، وجرى تطبيق الأنظمة ومعاقبتهم وفق اللوائح.
نفذت #أمانة_منطقة_الرياض ممثلة ببلدية الشفا أعمال إزالة لعدد من عربات الأطعمة "الفود ترك" المخالفة، والتي تمارس البيع في أماكن غير نظامية وتؤثر على سلامة السكان وراحتهم، وجرى تطبيق الأنظمة ومعاقبتهم وفق اللوائح. pic.twitter.com/PNyJ4pplxQ
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) ٢٢ فبراير، ٢٠١٨
اترك تعليقاً