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بالفيديو.. إزالة عدد من عربات الأطعمة ” الفود ترك ” المخالفة بالرياض

بالفيديو.. إزالة عدد من عربات الأطعمة ” الفود ترك ” المخالفة بالرياض
حمود العنزي (صدى):

نفذت أمانة الرياض ممثلة ببلدية الشفا أعمال إزالة لعدد من عربات الأطعمة ” الفود ترك ” المخالفة، والتي تمارس البيع في أماكن غير نظامية.

وقال أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن ذلك العربات تؤثر على سلامة السكان وراحتهم، وجرى تطبيق الأنظمة ومعاقبتهم وفق اللوائح.


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