بالفيديو.. انتشار عناصر أمنية مسلحة في شوارع إيران لمنع تجمعات المُحتجين
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يوضح انتشار عناصر أمنية مسلحة في شارع باسداران وسط العاصمة طهران في إيران لمنع تجمعات المحتجين.
ويذكر أن ذلك الفيديو رصدته عدسة سيدة إيرانية لتوثيق انتشار عناصر أمنية مسلحة في شارع باسداران وسط العاصمة طهران في إيران لمنع تجمعات المحتجين.
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فيديو | إيرانية توثق انتشار عناصر أمنية مسلحة في شارع #باسداران وسط العاصمة #طهران لمنع تجمعات المحتجين #الدراويش. #همسايه#IranProtests #دراويش_مظلوم #گلستان_هفتم pic.twitter.com/O6oIxr8xA0
— همسايه (@Hmsayh) February 22, 2018
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