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بالفيديو.. انتشار عناصر أمنية مسلحة في شوارع إيران لمنع تجمعات المُحتجين

بالفيديو.. انتشار عناصر أمنية مسلحة في شوارع إيران لمنع تجمعات المُحتجين
طهران(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يوضح انتشار عناصر أمنية مسلحة في شارع باسداران وسط العاصمة طهران في إيران لمنع تجمعات المحتجين.
ويذكر أن ذلك الفيديو رصدته عدسة سيدة إيرانية لتوثيق انتشار عناصر أمنية مسلحة في شارع باسداران وسط العاصمة طهران في إيران لمنع تجمعات المحتجين.


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