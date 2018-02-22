البحرين: وفاة 3 مطلوبين في قضايا إرهاب أثناء هروبهم إلى إيران

المنامة(صدى):

كشفت مصادر مطلعة ، عن وفاة ثلاثة أشخاص بحرينيين ، وسط البحر في ظروف غامضة خلال الشهر الجاري ، حيث كان يشتبه بهم ومطلوب التحقيق معهم في تهم تتعلق بالإرهاب ، إلا أن رابعهم اختفى بعد فرارهم من البلاد على زورق في طريقهم إلى إيران .

وأعربت جماعة من النشطاء البحرينيين المواليين لإيران ، والتي يطلق عليها ” شباب كرباباد ” ، في بيان لها أصدرته ، عن فخرها بالرجال الأربعة ، حيث وصفتهم بالمجاهدين .

ووفقًا لإحدى وكالات الأنباء ، فقد أوضحت ملفات الأمن البحريني ، أن الرجال الذين فقدوا في البحر ، كانوا من ضمن المدانين غيابيًا في اتهامات تتعلق بمهاجمة الشرطة والمشاركة في أعمال شغب ، حيث هربوا داخل البحرين .

ولفتت الوكالة ، إلى أن أحد المتهمين من بين الرجال الأربعة والذي يدعى ميثم علي إبراهيم ، كان مطلوبًا على ذمة قضية قتله لأحد أفراد الشرطة بقنبلة حارقة خلال أبريل الماضي .

ومن جانبه ، نفى حرس السواحل البحريني ، علمه بتفاصيل الواقعة .