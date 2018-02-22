بالصور.. اختبارات كثيفة لسيارة AMG GT ذات الأربعة أبواب من مرسيدس

متابعات(صدى):

يعمل فريق التطوير في صانعة السيارات الالمانية مرسيدس AMG على اختبار الطراز الأحدث ضمن عائلة AMG GT تحت ظروف متنوعة للغاية.

وقد أظهرت سيارة AMG GT ذات الأربعة أبواب براعتها وقدراتها المميزة خلال سلسلة الاختبارات التي انطلقت من الموقع الرئيسي للشركة في أفالترباخ نحو الشوارع الريفية، وتجوّلت في أرجاء المدينة، وصولاً إلى مسارات السباق.

وكونها الطراز الثالث الذي تطوّره AMG داخل الشركة بالكامل، تتأهب هذه السيارة للاحتفال بظهورها العالمي الأول خلال معرض جينيف للسيارات يوم 6 مارس.

