استئصال ورم من مريضا بمستشفى عيون الجواء

سالم المطيري(صدى):

نجح أطباء مستشفى عيون الجواء العام، اليوم الخميس، من استئصال ورم ممتدا إلى أسفل البطن من مريضا ستينيا، بعد أن خضع لعملية جراحية ، تكللت بالنجاح .

وكان المريض قد راجع المستشفى يشكو من الآم في منطقة البطن والجزء الأسفل من البطن، وبعد الكشف الطبي وفحوصات الاشعة، قرر الاطباء إجراء عملية جراحية لوجود ورم و مضاعفات تسبب بانسداد الامعاء وانفجار الزائدة الدودية.

وقد أجريت العملية الجراحية وتبين اثناءها وجود التصاقات مابين الامعاء، وقد تكللت بالنجاح، وخرج المريض من المستشفى ويتمتع بصحة وشفاء.