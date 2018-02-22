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استئصال ورم من مريضا بمستشفى عيون الجواء

استئصال ورم من مريضا بمستشفى عيون الجواء
سالم المطيري(صدى):

نجح أطباء مستشفى عيون الجواء العام، اليوم الخميس، من استئصال ورم ممتدا إلى أسفل البطن من مريضا ستينيا، بعد أن خضع لعملية جراحية ، تكللت بالنجاح .

وكان المريض قد راجع المستشفى يشكو من الآم في منطقة البطن والجزء الأسفل من البطن، وبعد الكشف الطبي وفحوصات الاشعة، قرر الاطباء إجراء عملية جراحية لوجود ورم و مضاعفات تسبب بانسداد الامعاء وانفجار الزائدة الدودية.

وقد أجريت العملية الجراحية وتبين اثناءها وجود التصاقات مابين الامعاء، وقد تكللت بالنجاح، وخرج المريض من المستشفى ويتمتع بصحة وشفاء.

 


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