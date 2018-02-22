أمير المدينة يرعى افتتاح منتدى الفرص الاستثمارية في قطاع البيئة والمياه والزراعة

سعيد العجل(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم افتتاح اعمال منتدى الفرص الاستثمارية في قطاع البيئة والمياه والزراعة في منطقة المدينة المنورة الذي عقد بقاعة المؤتمرات في جامعة طيبة بحضور عدد من المستثمرين.

وبدئ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم ثم القى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي كلمة شكر من خلاله أمير منطقة المدينة صاحب فكرة المنتدى على رعايته ،مبيناً أن هذا المنتدى يأتي لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تركز في محاورها الثلاثة على إطلاق القطاعات الواعدة، وتنمية الفرص، وتحقيق التنمية المستدامة.

واكد المهندس الفضلي ان المملكة لديها فرصاً يمكن استغلالها لدعم وطننا ودعم شبابنا، والاستفادة المثلى من كل خيرات بلادنا، وفي مقدمة المناطق المدينة المنورة في مقدمة المناطق التي تؤمن الوزارة أنها تمتلك العديد من الفرص في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، نظراً لأهميتها الدينية، وتنوع تضاريسها إضافة إلى تنوع المناخ فيها.

وبين معالي وزير البيئة والمياه والزراعةان المنتدى يسعى لعرض تسع فرص استثمارية وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التنمية الريفية، بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تتمثل في إنشاء وتطوير المتنزهات البرية تشمل كافة المرافق والخدمات اللازمة والأنشطة الترفيهية والترويجية والعائلية،كما تطرح الوزارة فرصاً أخرى في قطاع المياه تتمثل في استغلال المواقع التي تمتلكها الوزارة، إضافة إلى الاستثمار في مخرجات محطة الصرف الصحي،وفي جانب الزراعة، تطرح الوزارة بالتعاون مع هيئة تطوير المدينة المنورة فرصة إنشاء مدينة متكاملة الخدمات للتمور لتكون وجهة عالمية للتجارة والتصنيع والتصدير، تستفيد من أربعة ملايين نخلة في منطقة المدينة المنورة، ومن مئات الآلاف من زوارها الذي يفدون على مسجد رسولها صلى الله عليه وسلم ، إضافة إلى فرصة إنشاء مركز وطني لتشجيع النمط الاستهلاكي للأسماك يعنى بتطوير وتشجيع النمط الاستهلاكي للأسماك بالاستفادة من سواحل البحر الأحمر وتنوع أسماكه وغزارة إنتاجه.

واوضح معاليه أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاعات البيئة والمياه والزراعة، والاستفادة من الخدمات الفنية التي تقدمها الوزارة، من شأنه أن يحسن الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويرفع كفاءة الإنتاج في القطاعات التي ترعاها الوزارة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من الموارد البيئية والمائية والزراعية في المملكة.

اثر ذلك شاهد سمو أمير منطقة المدينة المنورة والحضور عرض مرئي عن الفرص الاستثمارية في البيئة والمياه والزراعة. وفي ختام حفل الافتتاح شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعةطيبة قام بتوقيعها من جانب وزارة البيئة معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي ،ومن جانب الجامعة معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني .

