بالصور.. أمير الرياض يستقبل رئيس الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان بالرياض الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي.

وقدم الجلوي تقرير عن إنجازات الجمعية ومشروعاتها التعاونية وشراكاتها مع القطاعين الحكومي والخاص .

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بما تقدمه الجمعية من خدمات وتعاون في قطاع الإسكان بالرياض، لافتاً الانتباه إلى دور المؤسسات الاجتماعية المهم في إيجاد الحلول وتعزيزها.

