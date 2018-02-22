بالصور.. أمير القصيم يرعى حفل جائزة السديري للتفوق العلمي

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

حضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود ، أمير منطقة القصيم ، اليوم الخميس ، الحفل السنوي لجائزة الأمير خالد بن أحمد السديري ، للتفوق العلمي بمزرعة الخالدية بمحافظة الغاط ، وذلك لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين ، والمعلمين والمعلمات المتميزين بمحافظات الغاط والمجمعة والزلفي .

واستقبل سموه عند وصوله إلى مقر الحفل ؛ سمو الأمير فهد بن خالد السديري ، وسمو الأمير تركي بن خالد السديري ، ومعالي سعد بن ناصر السديري ، ومحافظ الغاط عبدالله بن ناصر السديري ، وأفراد أسرة السديري ، بالإضافة إلى مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومدير عام التعليم بمنطقة القصيم عبدالله الركيان ومديري التعليم في محافظات الغاط والزلفي والمجمعة .

وبدأ الحفل بعزف السلام الملكي ، ثم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب حسان البدر من تعليم الزلفي ، ثم ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي ، كلمته ، والتي أكد فيها أن تقدم الأمم لا يأتي إلا بتشجيع العلم وأهله وهو ما انتهجه قادة هذه البلاد على مر تاريخها المجيد .

وأشار ” الوهيبي ” ، إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ، أنفقت بسخاء على التعليم بكافة مجالاته وفروعه وسخرت كافة خططها وإمكانياتها لنشر التعليم وتشجيع المتميزين وتحفيزهم للتفوق والإبداع واستقطعت الأموال الطائلة من ميزانياتها للارتقاءببرامج التعليم وأنشطته وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع والتفوق مشيراً إلى أنها اختارت الاستثمار في الإنسان ، وهو الخيار الصعب في خطط التنمية ، حيث نجحت في تحقيق التوازن في تنمية الإنسان والمكان .

وأضاف قائلًا ” ونحن في هذا الحفل البهيج نستذكر مواقف رجل الثقافة والعلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي سَخَّر كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق التقدم العلمي المنشود والمأمول لهذه البلاد المباركة ، فشكراً لرائد نهضتنا العلمية والتنموية وشكراً لعضيده وحامل راية التغيير ومهندس رؤية المملكة ٢٠٣٠ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الذي جعل التعليم المحور الأساس في رؤية الوطن الطموحة ” .

وأوضح المدير العام للتعليم بالرياض ، خلال كلمته ، أن جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري شهدت تفوق وتميز أبناء وبنات محافظات الغاط والمجمعة والزلفي وفي كل عام تزف الجائزة قافلة من المتميزين تدفعهم إلى عالم الابداع والتفوق من هذه المحافظة التي تبقى دائماً شاهدةً وحاضرةً على تفوق وتميز أبنائها في كافة المجالات ، لافتًا إلى أنه سيتم تكريم ٦٧ فائزاً وفائزة في مجالات الجائزة المختلفة من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات .

واختتم ” الوهيبي ” كلمته ، بتقديم الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لرعايته حفل الجائزة كما قدم شكره لمعالي الأمير فهد بن خالد السديري وإخوانه الكرام الذين يضربون المثل الرائع في برهم بوالدهم الأمير خالد بن أحمد السديري رحمه الله بتخصيص جائزة سنوية باسمه .

ثم ألقى الأستاذ مسفر المالكي من تعليم الغاط ، كلمة المكرمين ، التي أشار فيها إلى ما يحظى به التعليم من دعم ورعاية كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –

وأضاف ” المالكي ” ، قائلًأ ” لقد أصبحت جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري حافزا للجميع وأشعلت فتيل التنافس في مضمار التعليم الشريف ” ، مختتماً كلمته بشكر راعي الحفل لحضوره ورعايته لحفل الجائزة .

وألقى راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، أمير منطقة القصيم ، كلمته التي عبّر فيها عن سعادته بحضوره لحفل جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير وتطرق إلى العلاقة الوثيقة بين عائلتي آل سعود والسديري منذ نشأة المملكة عبر تاريخها .

وتحدث سموه خلال كلمته عن الاهتمام الكبير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بالتعليم مشيراً إلى الإنفاق الحكومي الكبير للتعليم إيماناً منها بأهميته وأهمية نشره .

وفي ختام كلمته قدّم سموه الشكر لمعالي الأمير فهد بن خالد السديري وكافة إخوانه وأسرة السديري ولمديري التعليم واللجان العاملة في الحفل ، ليكرّم بعدها الفائزين والفائزات بجائزة معالي الأمير خالد بن أحمد السديري .

وفي نهاية الحفل قدّم سمو أمير منطقة القصيم ، هدية تذكارية لمعالي الأمير فهد بن خالد السديري وكافة الأسرة الكريمة عبارة عن لوحة تحكي عن تاريخ أسرة السديري .