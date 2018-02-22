لجنة أصدقاء الهلال الأحمر بغرفة الرياض تزور الفرق الإسعافية المشاركة بالجنادية

سعيد العجل(صدى):

زارت لجنة اصدقاء هيئة الهلال الاحمر السعودي بغرفة الرياض الفرق الاسعافية المشاركة في مهرجان الجنادية الثاني والثلاثون واطلعت على كافة الامكانيات والاحصائيات خلال الايام الماضية من المشاركة والطاقم المتواجد لخدمة الزوار والمشاركين والكادر الفني والاداري والتطوعي.

الجدير بالذكر ان الهيئة وفرت كافة الامكانيات والكوادر لتقديم الخدمات الاسعافية الطارئة لمحتاجيها وتحرص سنوياً للمشاركة واستثمار هذا الحدث الثقافي لخدمة المجتمع والزوار، وتقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي للارتقاء بوعي الفرد وتأصيل الممارسات الصحية السليمة في المجتمع، كما تم توفير أحدث الأجهز والاليات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الرياض عبدالله المريبض ان وفد اللجنه برئاسة الاستاذ فهد بن عبدالله المقيرن (رئيس اللجنه) والاعضاء كل من الاستاذ نايف بن عبدالله الراجحي والاستاذ عبدالله بن سعيد والدكتور راشد بن حامد القحطاني مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض تجولوا على مواقع مشاركة الهيئة وقابلوا الكوادر والمتطوعين وشكروهم على العمل الجبار الذي يقومون به داخل المهرجان كما قدموا شكرهم للطبيب والمسعفين الذين كانو سبب في انقاذ حياة شخصين بعد قدرة الله سبحانه كما اكدو على أهمية تعريف الزوار والضيوف من داخل المملكة وخارجها على ماتقوم به الهيئة من عمل ضمن منظومة متكاملة لها سجل تاريخي حافل بالانجازات.