أسماء المقبولين في وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

عبد الله الدوسري(صدى):

كشفت وكالة الوزارة للشؤون العسكرية في وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين، عن وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية، داعية المرشحين للقبول المبدئي التقيد بما يلي:

أولاً: الالتزام بالمواعيد المحددة للمراجعة.

ثانياً: الحضور بالزي الرياضي.

ثالثاً: عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية.

رابعاً: حلاقة شعر الرأس رقم (5).

خامساً: إحضار المستندات التالية:

– أصل أو صورة مصدقة من شهادة البكالوريوس (لرتبة وكيل رقيب).

– أصل أو صورة مصدقة من وثيقة التخرج من الكلية أو المعهد بالنسبة لحملة الدبلوم بسنتين فأعلى (لرتبة عريف).

– أصل أو صورة مصدقة من شهادة الدبلوم ستة أشهر فأعلى ( لرتبة جندي أول).

– أصل أو صورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة للمتقدمين لرتبة (جندي، جندي أول، عريف).

– أصل أو صورة مصدقة من شهادة حسن السيرة والسلوك لحملة الثانوية العامة.

– أصل المعادلة الصادرة من وزارة التعليم في حال كون الشهادة من خارج المملكة.

– عدد (6) صور شمسية خلفية بيضاء و ملونه مقاس (4×6) مكشوف الرأس ويكتب عليها الاسم من الخلف.

– أصل بطاقة الهوية الوطنية.

– نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت (إن وجد).

– كما تعتذر لجنة القبول عن قبول أي متقدم لم يحضر المستندات المطلوبة، أو لم يلتزم بالتعليمات أعلاه.

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــــــــــا .