الإنذار المبكر: أمطار رعدية تحد من الرؤية الأفقية على عدة مناطق

علي القحطاني (صدى):

كشف مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، عن توقعاته بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة ، تستمر حتى يوم الأحد المقبل ، على منطقة الحدود الشمالية ، بما يؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، تسبقها رياح سحية نشطة ، تصل سرعتها إلى 45 كلم في الساعة ، بما يؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كلم ، على مناطق حائل ، والقصيم ، والرياض لتشمل العاصمة .