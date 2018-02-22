” الاتصالات السعودية ” تعلن وظائف شاغرة للنساء في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة الاتصالات السعودية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للنساء ، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات ، مع اشتراط وجود خبرات سابقة ؛ للعمل بمقر الشركة في الرياض .

وأشارت الشركة ، إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

محلل أول استخراج البيانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: التكنولوجيا ذات الصلة ، إدارة الأعمال ، الإحصاءات أو البحوث التشغيلية ، ويفضل درجة الماجستير .

مشرف تحليل الأعمال: الدرجة الجامعية في تخصصات: تحليلات البيانات الكبيرة ، الإحصاءات ، الرياضيات ، بحوث العمليات ، علوم القرار ، الاحتمالية التطبيقية .

ولفتت الشركة ، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءاً من 20 فبراير الجاري ، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مارس المقبل ، وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنا) .