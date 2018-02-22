أسعار إصلاح سيارة سباق فورمولا 1

متابعات(صدى):

حوادث فورمولا 1 هي جزء رئيسي من إثارة سباقات السيارات، ولكن هل فكرتم يوما في التكلفة الجنونية لصيانة سيارة سباق فورمولا 1؟

مجرد تغيير شاسيه الألياف الكربونية لسيارة فورمولا 1 تقليدية يكلف حوالي 650,000 دولار! – اكثر بقليل من 3 مليون ريال .. وأي ضربة بسيطة للجناح الامامي ستكلف 116,000 ريال، بينما تغيير الجناح الخلفي يكلف حوالي 57,000 ريال.

الإطارات ربما هي المكون الوحيد الرخيص نسبيا من السيارة، بحوالي 6300 ريال لكل مجموعة، ولكن تذكروا أن كل سيارة تغير إطاراتها بشكل مكثف طيلة الموسم.. وبالنسبة للمحرك فهو الجزء الاكثر غلاء من سيارات فورمولا 1, بحوالي 4.2 مليون ريال.

لنستمر في القائمة باهظة الثمن، حيث يكلف نظام التعليق 563,000 ريال، ونظام التبريد وحده 600,000 ريال، ومقود السيارة 188,000 ريال، ونظام العادم 94,000 ريال. وتقفز الأسعار بعنف مع صندوق التروس الذي يكلف 1.8 مليون ريال.