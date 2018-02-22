” نبراس ” يطلق مسابقته الأولى مع صلاح الغيدان في ” UFM “

سعيد العجل(صدى):

أكد المدير العام للعلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ بندر بن عبدالله الرميحي أن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) قد بدأ بإطلاق برنامج نبراس الإذاعي على قناة (U FM ) كل يوم أربعاء الساعة 9 مساءً مع الإعلامي المتميز صلاح الغيدان، مشيراً إلى وجود مسابقات وجوائز قيمة لمتابعي حسابات نبراس والأمانة العامة على تويتر بمبادرة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك ” .

وأبان الرميحي أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات (حفظه الله) لزيادة الوعي والادراك الثقافي والمجتمعي بأخطار آفة المخدرات .

وأوضح أن البرنامج يخاطب جميع الأعمار مستهدفاً التركيز على الجذور وغرس القيم الإسلامية وبناء الفكر الواعي لأبناء المجتمع.

وذكر الرميحي، بأن الحلقة الأولى من البرنامج شهدت استضافة الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” د. سامي الحمود والمفكر الأستاذ علي شراب.

ويأتي هذا البرنامج ضمن برامج مشروع (نبراس) الوقائية ضد آفة المخدرات وتبيان مخاطرها وإستغلال جميع الوسائل المتاحة لإيصال الرسالة التوعوية الهادفة، وكذلك تحفيز الشباب لمتابعة المواقع الإعلامية للمشروع لإيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية لرفع مستوى الوعي لدى كافة الأعمار من الجنسين للاطلاع على مخاطر المخدرات وأضرارها صحياً واجتماعياً واقتصادياً.