وظائف إدارية شاغرة للنساء في شركة صلة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الشركة الوطنية “ صلة ” ، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم، وظائف إدارية شاغرة للنساء، بمسمى “ أخصائية مبيعات ” ؛ وذلك للعمل بمركز الأعمال التابع للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة صلة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية في التخصصات الإدارية؛ ويشترط وجود خبرة سابقة في المبيعات الهاتفية.

وقالت الشركة إنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني اضغط هنــــــــا، بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2018م.