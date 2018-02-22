مجمع الأمل بالرياض ينظم فعالية ” الجنادرية رمز التراث والثقافة ” لنزيلاته

سعيد العجل(صدى):

نظم مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض ممثلا بقسم التأهيل الطبي والأنشطة صباح اليوم برنامجا ترفيهيا لنزيلاته بعنوان ” الجنادرية رمز التراث والثقافة ” ، وذلك بمركز هيا العساف للترفيه النسائي بالمجمع.

وافتتح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني الفعاليات المصاحبة والتي نفذتها وحدة الترفيه النسائي بمشاركة الطالبات المتدربات من الجامعات، وحضر الافتتاح عدد من المسئولين بالمجمع، حيث احتوت الفعالية على عدة أركان منها ركن الضيافة، وركن الشعبيات، ودكان الحارة، وركن الألعاب الشعبية، وركن التراث وركن الأكلات الشعبية.

واشرف على الفعالية الأخصائية الاجتماعية عائشة سالم والأخصائية النفسية نوف الراشد والأخصائية الاجتماعية غادة العطالله والممرضة حصة اليحيى والممرضة سارة الفهاد.

وشدد الدكتور القحطاني على أن مثل هذه الفعاليات واجب يحتمه علينا طبيعة المرضى والحالة الصحية التي يعانون منها، والعزلة التي يسببها لهم المرض عن المجتمع المحيط بهم، مؤكدا على أهمية أن يعمل كل من يقدم الخدمة لهذه الفئة وكأن المريض أو المريضة جزء من أسرته، أو أن يضع نفسه مكان المريض ويتخيل ما الذي قد يحتاجه خلال وجوده داخل المجمع.

وفي نهاية كلمته قدم الدكتور القحطاني شكره للقائمين على البرنامج كما قدم شكره لجميع الطالبات المتدربات وكل من ساهم في إدخال البهجة والسرور على نزيلات المجمع سواء بالدعم المالي أو المعنوي داعياً الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء.

من جهته أوضح رئيس قسم التأهيل الطبي والأنشطة الأخصائي الاجتماعي بدر المطيري أن مثل هذه البرامج تهدف لإشراك النزلاء والنزيلات في المناسبات الوطنية، من خلال محاكاة واقعية لتلك الفعاليات، وأيضا للترفيه عنهم خلال فترة تقديم العلاج لهم.

وبينت رئيسة قسم الترفيه النسائي الأخصائية الاجتماعية عائشة سالم أن برامج الترفيه يعتبر من البرامج المهمة التي تقدم للنزيلات وله دور كبير في تعزيز دافعية العلاج لديهن وتقبل الخطة العلاجية، حيث تحرص الوحدة على تنفيذها بشكل مستمر حتى تكون الفائدة أكبر.

وقد ظهرت السعادة الكبيرة على محيا النزيلات اللاتي قدمن شكرهن للقائمين على المجمع لتقديم كل ما يسهم في الترفيه والترويح عنهن خلال فترة تنويمهن.