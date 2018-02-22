مودل روز تكشف أسرارها في العناية بالشعر

أماني الغامدي(صدى):

كشفت عارضة الأزياء مودل روز عن أحد أسرارها في العناية بشعرها من خلال ماسك الكتان.

ونشرت مقطع فيديو على تطبيق ” سناب شات ” واستعرضت من خلاله الخطوات التي تقوم بها للحصول على الماسك وطريقة تطبيقه على الشعر.

وقامت روز بغلي معلقتين من بذور الكتان في الماء، وبعدها قامت بتصفية المكونات، وأضافت لها زيت جوز الهند، ووضعت المزيج في الخلاط الكهربائي، ثم فردته على شعرها المبلل، وغطته لمدة ساعتين إلى ثلاثة.

وأشارت روز إلى أن هذه الخلطة البسيطة سحرية وتساعد في الحصول على شعر رطب وناعم وصحي.