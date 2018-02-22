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أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق بالمملكة
محمود البلوي(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر ، من توقعات بهطول أمطار رعدية ، يسبقها نشاط للرياح السطحية ، على منطقة تبوك لتشمل الأجزاء الساحلية منها ، وذلك غدًا السبت ، وتمتد إلى الجوف حتى يوم الأحد المقبل .

وأوضح الإنذار المبكر ، أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كلم في الساعة ، مما يؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كلم .

وأضاف أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، يسبقها نشاط للرياح السطحية على منطقة المدينة المنورة لتشمل الأجزاء الساحلية منها .

 

 


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