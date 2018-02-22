جماعة ” البيتلز البريطانية ” تكسف تخبط السياسة البريطانية إزاء الإرهاب

لندن(صدى):

أعلنت بريطانيا، في يوليو من عام 2017، أنها أسقطت الجنسية عن 150 من الإرهابيين والمجرمين؛ وذلك لمنع عودتهم إلى بريطانيا، قلقَا من سفر حوالي ٨٥٠ بريطانيا؛ للقتال مع جماعة داعش الإرهابية، وغيرها، في العراق وسوريا.

ومن الجدير بالذكر، أنه من ضمن الأشخاص، التي سقطت الجنسية عنهم، شخصان صارا الآن حديث الساعة داخل بريطانيا، في ما يعرف بقضية ” البيتلز البريطانيين ” ، أي المسلحين البريطانيين، الذين أطلق عليهم، رفقاؤهم في العراق وسوريا، اسم البيتلز؛ بسبب لكنتهم التي ذكرتهم، بالفريق الموسيقي الشهير.

ارتفعا ” البيتلز ” ، داخل مصاف ” داعش ” ، إلى درجة كانت قاصرة، على مؤسسيها العراقيين، وهما بالتالي مصدر مهم للمعلومات، وأوضحت تقارير إنهما قدما بالفعل معلومات قيمة عن هيكل ” داعش ” .

وفي هذا السياق، أثير حول هذين الشخصين جدل ببريطانيا، فالبعض يرفض إعادتهما؛ لأنهما مجرمان خطيران، وعودتهما ستمثل سابقة، وستعني أن القرار السابق بإسقاط الجنسية، كأنه لم يكن، مما يفتح الباب أمام غيرهما للعودة، أما الرأي المقابل فيحبذ إعادتهما؛ لأنهما مصدر مهم للمعلومات؛ ولتعامل معهما بالقانون فيه ترسيخ للقيم البريطانية.

ويُظهر هذه الجدل، التخبط الواضح في السياسة البريطانية، إزاء الإرهابيين وجماعاتهم، فغياب القيادة في قضايا مصيرية، جعل بريطانيا مركز قيادة ” الإخوان ” في العالم، على حساب علاقتها بدول عربية، تمثل جماعة الإخوان لها تهديدًا مباشرًا، وتدفع ثمن تحريض الجماعة على العنف داخل أراضيها.

ويجدر الإشارة، أن ثوابت سياستها كالعلاقة الخاصة، مع الولايات المتحدة، صارت أضعف من المزايدات الكلامية، في زمن تحتاج فيه بريطانيا إلى مزيد من الحلفاء، مع انفصالها المزمع عن الاتحاد الأوروبي.