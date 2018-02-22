موجة غضب بين مؤيدي ” ترامب ” بعد إغلاق آلاف الحسابات على ” تويتر “

واشنطن(صدى):

أثار إغلاق إدارة موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، لآلاف الحسابات الآلية المشتبة بها، موجة غضب من قبل مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت صحيفة أمريكية، أن الكثيرين من مستخدمي ” تويتر ” في أمريكا يظنون أن الموقع أقدم على هذا الأمر؛ لأنها تعمل على نحو آلي أو لانتهاكات سياسات الموقع الأخرى.

ونتج عن هذا القرار، حالة من الغضب في الأوساط السياسية والإعلامية المحافظة، خاصة هؤلاء الذين يرون أنهم فقدوا متابعيهم، مؤكدة أن عدداً منهم لجأوا إلى خدمة الشكاوى بسبب فقدان جزء صغير من متابعيهم.