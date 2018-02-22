بالفيديو.. رجل شرطة مصري ينقذ طفلا سقط من الطابق الثالث

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لشرطي في محافظة أسيوط بمصر، يتمكن شرطي من التقاف طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، سقط من الطابق الثالث لأحد المباني السكنية.

وأوضح شهود عيان أنه لاحظت دورية شرطة مؤلفة من ثلاثة رجال، تدلي طفل من شرفة إحدى الشقق السكنية بأحد العقارات بشارع الجمهورية في أسيوط، ولحظة سقوطه بادر أحد عناصر الدورية بالتقاطه والإمساك به حيث لم يصب الطفل بأي إصابات.

وفي السياق نفسه، كرم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، رجال الشرطة، كميل فتحي جيد، وحسن سيد علي، وصبري محروس عزيز، من مرتبات قسم شرطة ” ثاني أسيوط ” ، نظرًا لتميزهم في العمل الأمني وتقديرًا لجهودهم في واقعة إنقاذ الطفل.