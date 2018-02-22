النجم العالمي ريكي مارتن بحفل غنائي ضخم في دبي

نورة الشهري(صدى):

يستعد النجم العالمي ريكي مارتن لاحياء حفل ضخم يعتبر الاول له في دبي وذلك يوم غد الجمعة في 23 فبراير .

وأكد مارتن في تصريحات إعلامية ، ان الحفل الذي سيحييه في دبي جال به العالم من استراليا الى نيوزيلندا، ثم قارة آسيا واميركا اللاتينية واوروبا وكندا واميركا وحان الوقت ليلتقي الجمهور في دبي كي يقدم هذا الاستعراض.

وقرر مارتن ان يطلق اغنية جديدة الى العالم من دبي وستحمل الاغنية عنوان FIEBRE اي الحرارة، وستبث مباشرة عبر صفحته على الفايسبوك وذلك من اجل ان يرى العالم كله الجمهور في دبي.

وطلب ريكي مارتن من الجمهور ان يشارك في الحفل بملابس مرحة لأنهم سيرقصون ويستمتعون بوقتهم.