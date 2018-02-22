بالصور .. جوتشي تخطف الأنظار بعروض أسبوع الموضة في ميلان

متابعات(صدى):

استطاعت دار أزياء “جوتشى” أن تستحوذ على اهتمام وحضور عدد كبير من النجوم وأبرزهم “BRIA VINAITE، KELVIN HARRISON JR،ROWAN BLANCHARD” وحرص هؤلاء النجوم على الجلوس في المقاعد الأمامية وتفاعلوا مع عدد كبير من الموديلات التي عكست تطور الموضة في 2018، وظهر هؤلاء النجوم وهم يرتدون ملابس وإكسسوارات بتوقيع “جوتشى” ليعكسوا بذلك مدى حبهم لموديلات الدار التي تعتبر من أعرق دور الأزياء بالعالم.

ومصمم الأزياء العالمي Moncler Genius أيضًا استطاع أن يستقطب نجومًا كُثُر ليتابعوا الموديلات التي قدمها خلال عرضه الخاص على منصات الموضة بـ”ميلان” وكان أول الحضور النجمة ” ناعومى كامبيل ” ، بالإضافة إلى النجمة ” OLIVIA PALERMO ” .

وستستمر عروض أسبوع الموضة في ميلان حتى 27 من فبراير الحالي، ومن المتوقع أن يظل ظهور النجوم في العروض التالية التي ستكشف عن مفاجآت عديدة في عالم الموضة.