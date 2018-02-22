5 أندية حققت النجاح في دور ” ثمن ” النهائي

طلال الغامدي(صدى):

تمكنت 5 أندية، من النجاح، في دور ثمن النهائي، من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لكرة القدم في الحفاظ على نظافة شباكها خلال المباريات.

استطاع ” الفيصلي ” ، الفوز بهدفين دون رد، على حساب نادي النجوم، بينما فاز ” القادسية ” على نادي الهلال بهدف نظيف، في حين حقق النصر فوزًا مهمًا، على حساب نادي النهضة، بنتيجة هدف دون رد، أحرزه اللاعب محمد السهلاوي.

كما حقق ” الأهلي ” فوزًا كبيرًا على نادي العروبة، بستة أهداف دون رد في مباراة، شهدت تألقًا، من اللاعب المصري مؤمن زكريا في أولى مبارياته مع الراقي.

ويعتبر ” الباطن ” آخر فريق حافظ على نظافة شباكه، في دور ال16 من بطولة كأس الملك، بعد فوزه على نادي ضمك بثنائية دون رد.

ويجدر الإشارة، أن اليوم، تُقام أولى مباريات، ربع نهائي كأس الملك، بين ناديي النصر والباطن، في تمام الثامنة مساءً، بتوقيت المملكة.