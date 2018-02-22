مقالا للأمير فيصل التركي في التقرير السنوي لمؤسسة ” كوربر ” البحثية الألمانية

علي القحطاني (صدى):

تحت عنوان ” مشهد السياسة الخارجية الألمانية ” ، نشرت مؤسسة ” كوربر ” البحثية الألمانية، تقريرها السنوي ” نبض برلين ” ، والذي تضمن مقالاً لرئيس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، سمو الأمير تركي الفيصل.

وحمل المقال عنوان: ” البحث عن الحكمة.. النظام الدولي يعاني من مشاكل هيكلية عميقة ، كيف يمكن أن تسهم ألمانيا في تشكيل نظام عالمي جديد؟ ” ، والذي تناول الآراء ووجهات النظرالمختلفة حول السياسة الخارجية الألمانية، وشارك في كتابتها عدد من الكتَّاب الدوليين رفيعي المستوى.

وسلط الأمير تركي الفيصل، الضوء على الأزمات الدولية والتهديدات الحقيقية التي تواجه المجتمع الدولي، وتهدد الإنجازات التقدمية للبشرية في جميع الميادين، موضحاً أنها أعراض مشاكل هيكلية عميقة في النظام الدولي، وتعكس فشل مجتمعنا العالمي في الارتقاء إلى مبادئ الحكم الصالح.

وأوضح ” الفيصل ” ، إلى أن هناك حاجة إلى إعادة هيكلة النظام الدولي في المستقبل من أجل تحقيق رؤية أكثر إنصافًا وشمولًا للواقع الدولي.

وحذر ” الفيصل ” ، من أن تظل الاضطرابات الجيوسياسية تهدد السلم والأمن العالميين؛ مؤكداً أن الهيكل الحالي عفا عليه الزمن وأصبح غير قادر على التصدي لتحديات اليوم، مضيفاً أن إصلاح النظام القائم يتطلب تفكيرًا جديدًا من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن.