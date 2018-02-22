الزكاة تطالب 5 بنوك بـ7 مليار ريال

حمود العنزي(صدى):

طالبت هيئة الزكاة والدخل البنوك بدفع مليارات الريالات كفروقات عن السنوات السابقة، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي.

وبلغت قيمة المطالبات الزكوية 7 مليارات ريال تقريبًا، وهو حجم الفروقات التي تطالب بها الهيئة العامة للزكاة و5 بنوك فقط، عن السنوات السابقة، وهذا الرقم مرشح للارتفاع مع اكتمال نشر القوائم المالية السنوية للبنوك، واحتساب المطالبات عن كل السنوات الماضية.

وقال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال مازن السديري، أن طريقة احتساب الزكاة مؤثرة في الأصول، وهي عبارة عن رأس المال ناقص الأصول الثابتة ناقص الاستثمارات، حيث طرق اختلاف مؤخرًا على جزئية الاستثمارات.

وتابع ” السديري ” أنه: ” تم إعفاء السندات الحكومية الأمر الذي لا ينطبق على الاستثمارات طويلة الأجل، وهذا ما أثر في ارتفاع الوعاء الزكوي لدى مصلحة الزكاة ومطالبتها بحجم زكاة أكبر. ”