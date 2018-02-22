” البيئة ” تسجل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في الخرج

سعيد العجل(صدى):

أوضح الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، أنه تم تسجيل إصابة واحدة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الخرج.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 9130 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 139حالة إيجابية، وتم التخلص من 13204 طيور خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 4 بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 13استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.