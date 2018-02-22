مسؤول كوستاريكي يعترف بالحصول على رشى من شركة ببنما

ماجد محمد(صدى):

قامت شركة ميمو الدولية للاستيراد والتصدير في بنما، بالاعتراف أمام القاضية باميلا تشين ببروكلين، بتقديم رشى إلى مسؤول كوستاريكي وأُمرت بدفع غرامة وإعادة 1.4 مليون دولار في المجمل، في أحدث عقوبة يفرضها الادعاء الأمريكي في إطار تحقيق فساد في كرة القدم الدولية.

وقضت القاضيىة ” تشين ” بإعادة 500 ألف دولار سيتم دفعها إلى الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم وغرامة فورية قدرها 900 ألف دولار بعد الاقرار بالذنب، كما قالت إن ” الشركة سيتم حلها كجزء من التسوية ” .

وجاء موازيس زيبيدي أحد حملة الأسهم أمام المحكمة لتمثيل الشركة ومعه باري كينجهام محامي الشركة، حيث قال كينجهام، إن ميمو كانت تسعى للانسحاب من صفقة في 2012 كانت وافقت عليها لصناعة أو استيراد ملابس رياضية من شركة إيطالية كانت ترعى الفريق، مع جمع عدة ملايين قيمة فسخ التعاقد، مشيرًا إلى أن الشركة الأمريكية وافقت على دفع مبلغ فسخ التعاقد.

وأشار محققون، إلى أن لي تلقى أكثر من 300 ألف دولار من الرشوة المتفق عليها قبل أن يتم القبض عليه في مايو 2015 في زوريخ حيث يقع مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بينما اعترف لي في 2016، وعاقبه الفيفا بالإيقاف مدى الحياة عن الأنشطة كافة المتعلقة بكرة القدم في أبريل 2017.