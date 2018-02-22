إنهاء معاناة سيدة معضولة على يد محام

عادل الحربي(صدى):

أنهى المحامي فيصل الطايع، معاناة سيدة معضولة ونزيلة لعدة سنوات بإحدى دور الضيافة، عقب تزويجها من شخص تقدم لها.

وقال المحامي خلال لقائه ببرنامج ” سيدتي ” على ” روتانا خليجية “، أن السيدة حصلت على حكم لصالحها في قضية عقوق ضد والدها، وبعدها تقدم لها أحد الأشخاص.

ونجح المحامي في إقناع والدها بأن يأخذ وكالة منه ليقوم بتزويجها، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وافقت على عقد قران السيدة خارج دار الضيافة.