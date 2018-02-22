بالفيديو.. تظاهرة للشعب الإيراني تطالب النظام بإعادة أموالهم المنهوبة
يستمر الشعب الإيراني، في احتجاجاته الغاضبة، مطالبين بإعادة أموالهم المنهوبة من قبل المؤسسات التابعة للنظام الإيراني.
وأظهر مقطع فيديو، تظاهرة احتجاجية للنساء والرجال، تحمل لافتات مطالبة النظام بإعادة الأموال التي نهبوها منهم.
🔴
فيديو | استمرار الاحتجاجات الغاضبة من الشعب الإيراني مطالبين بإعادة أموالهم المنهوبة من قبل المؤسسات التابعة للنظام. #همسايه #آزادى_ايران pic.twitter.com/IRcugk2MDa
— همسايه (@Hmsayh) 22 February 2018
اترك تعليقاً