أورام الرأس والرقبة سادس السرطانات انتشارا في العالم

متابعات(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن علاج أورام الرأس والرقبة أصبح يتم علاجه باستخدام العلاج الموجه، أو العلاج المناعي أو كلاهما معا بشكل مركب لتجنب الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي في الحالات المتقدمة والتي يرتد إليها المرض مرة أخرى.

وقدمت الدراسة كل ما تريد أن تعرفه عن سرطان الرأس والرقبة في 10 معلومات وهي :

* أورام الرأس والرقبة تتمثل في أورام البلعوم والحنجرة والمريء والشفة والتجويف الفمي.

* تمثل أورام الرأس والرقبة رقم 6 على مستوى العالم في نسب الإصابة.

* يتوفى بسببها حوالي 38 ألف مريض سنويا في العالم .

* تعتبر الفيروسات على رأس قائمة أسباب الإصابة بأورام الرأس والرقبة، وذلك لانتشار الفيروسات مثل فيروس ” هيومان بابلوما فيروس “.

* أثبتت الأبحاث مؤخرًا أن فيروس هيومان بابلوما فيروس أصبح يصيب الفم، والتجويف الفمي، والشفاه والحنجرة بنسبة 45 % بعد أن كان قاصرا فقط على إصابة عنق الرحم بالسرطان.

* يعد فيروس ” ابشتين بار ” وهو نتيجة التعرض للتلوث .

* خلال الـــ 5 سنوات القادمة سيتم علاج هذه الحالات الحرجة باستخدام العلاج المناعي بمبرولوزماب ونيفولوماب وهما الأسماء العلمية، وهما من العلاجات المناعية التي تعالج الحالات المتأخرة، وتقلل من تطور المرض، وتزيد من معدلات البقاء على قيد الحياة .

* أورام الرأس والرقبة يتم علاجها حاليًا بالعلاج الكيميائي، وتم إضافة العلاج الموجة في الآونة الأخيرة، والعلاج الموجة المتوافر الآن تم إضافته إلى العلاج الكيميائي في الحالات المتقدمة، والمرتجعة من المرض، وقد أثبتت نتائجه بالمقارنة بالأورام المبكرة أصبحت متساوية، ويتم حاليًا استخدام عقار سيتوكسيماب وهو الاسم العلمي للعقار، وهو من العلاجات الموجهة .

* أثبتت الأبحاث أنه يتم حاليا استبدال العلاج الكيميائي المحفز مع العلاج الاشعاعي في الحالات المبكرة باستخدام هذه العلاج الموجه.