الإعدام شنقا لـ 21 متهما بالإرهاب في مصر

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر قضائية، عن قضاء محكمة مصرية، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا على 21 متهمًا، إثر إدانتهم باعتناق أفكار تكفيرية، والانضمام لجماعات إرهابية، والتخطيط لمهاجمة منشآت عامة وخاصة، وحيازة أسلحة ومتفجرات.

وأوضحت المصادر أنه يواجه المتهمون مجموعة من التهم، والتي تتمثل في: الانضمام لجماعة إرهابية تم تأسيسها على خلاف القانون، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام، واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

وجيدر بالذكر، إنه جاء الحكم بعد مرور 25 يومًا على نظر الدعوى، وإحالة 21 متهمًا للمفتي من أصل 28 متهمًا في الدعوى، على مدار 19 جلسة عقدت، كان أولها في مطلع فبراير عام 2016.