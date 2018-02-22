أمير مكة يوجه بإقامة الأمسيات الشعرية بمهرجان ربيع الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بالتوجيه بإقامة الأمسيات الشعرية، المعتمدة ضمن مهرجان ” ربيع الطائف ” في عكاظ، في موعدها على مسرح سوق عكاظ؛ وذلك دعمًا للحركة الثقافية في المحافظة.

ومن الجدير بالذكر، أن فعاليات ” ربيع الطائف ” ، المستمرة على مدى ثلاثة أسابيع، تشمل ، العديد من الفقرات الثقافية والفنية، والرياضية والترفيهية والمعارض والمسابقات وغيرها؛ التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.

يُذكر أنه من المقرر، تنظيم مجموعة من المعارض والأركان منها ” معرض الصقور، معرض الخيول، معرض المعهد الثانوي الصناعي، معرض مسابقة القطع الفائزة بجوائز سوق عكاظ ” ، بالإضافة إلى متحف ربيع الطائف، ومعرض للفنون التشكيلية، ومسرح للطفل.